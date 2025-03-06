«Последствия есть всегда»: Алексей Воробьев рассказал, как изменилась жизнь после инсульта

Актер и музыкант Алексей Воробьев рассказал о последствиях пережитого инсульта. Артист поделился подробностями своего самочувствия в беседе с сайтом «Страсти».

В 2013 году Алексей перенес обширный инсульт, после которого ему пришлось долго восстанавливаться. После перенесенной болезни прошло 12 лет, однако ее последствия до сих пор дают о себе знать. Теперь Воробьев сравнивает себя с компьютером, который иногда сбоит.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — высказался артист.

Также Алексей страдает от бессонницы. Артист может уснуть только тогда, когда устал и физически, и эмоционально.

«Уже много лет бессонница — мой лучший друг. Организм соглашается засыпать, только когда у меня, действительно, больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — рассказал музыкант.

По словам Алексея, он научился жить с последствиями инсульта. Несмотря на перенесенный недуг, артист не жалеет себя и не дает «поблажек». Он по-прежнему занимается музыкой, снимается в кино и всецело отдает себя творчеству.

«Инсульт научил меня тому, что бессмысленно пытаться жить полной жизнью, если бережешь себя… Возможно, будь у меня жена, дети, я бы смог разделить понятия жизнь и работа, но пока что моя жизнь и есть работа. Беречь мне себя незачем, и я с удовольствием наслаждаюсь своим самым долгим романом — романом с работой», — пояснил Воробьев.

Полное интервью Алексея Воробьева о творчестве и поисках любви читайте здесь.