Алексей Панин* заскучал по России и высказался о намерении вернуться

Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заскучал по России и высказался о намерении вернуться. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Актер Алексей Панин* рассказал, что скучает по дому. Артист вспомнил о местах, где прошли его детство и юность.

«Я скучаю по тем местам где я вырос, я скучаю по тем улицам, куда меня бабушка водила в детский садик. Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню. Я хотел бы приехать в Россию на недельку, сходить в ресторан Дома литераторов», - рассказал он.

Напомним, Алексей Панин* уехал из России еще в 2020 году, в 2023 году актера объявили в международный розыск. Сейчас он живет в Испании.

Ранее мы писали о том, что суд обязал актера Панина* погасить долги по кредитной карте умершей матери.

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.