Алексей Панин* рассказал, откуда он взял деньги на переезд в США

Российский актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) не так давно переехал в Соединенные Штаты. Вместе с этим стало известно, откуда звезда фильма «Жмурки» взял деньги на дорогостоящее путешествие.

Панин*рассказал о своей эмиграции в беседе с Ириной Шихман** (признана иноагентом на территории РФ), передает StarHit. По его словам, после переезда в Испанию он вложил деньги с проданной в Москве недвижимости в местную. А теперь актер получает пассивный доход, сдавая жилище за рубежом в аренду. В том числе эти деньги пошли на переезд в США.

Кроме пассивного дохода, у Панина* сохранились накопленные средства с того времени, когда он хорошо зарабатывал в России. Оказывается, что актер жил на родине на широкую ногу — он мог позволить себе элитную недвижимость, автомобили, дорогие рестораны. А в какой-то момент у артиста было столько денег, что он не знал, куда их потратить.

Ранее стало известно, что 16-летняя дочь Панина* бросила школу за рубежом. При этом отец не видит в этом никаких проблем.

*признан иноагентом на территории РФ\

**признан иноагентом на территории РФ