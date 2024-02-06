Алексей Панин* рассказал, что его позвали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне

Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что его позвали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне. Об этом сообщает StarHit.

Недавно Алексей Панин* переехал жить в США. Сейчас он вместе с семьей находится в Лос-Анджелесе. Актер не скрывает, что его дела идут в гору — знаменитость приглашают на пробы в разные голливудские фильмы. Есть у него и подработки.

«Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки. У меня есть возможность реализовываться в творческом плане. Рад, что могу заниматься своей профессией, либо смежной профессией», — рассказал он.

Актер признался, что у него есть возможность сняться в зарубежном кино — все благодаря агенту, который позвал его на пробы фильма с участием Сильвестра Сталлоне.

«Так получилось, что звали на пробы в фильм с Сильвестром Сталлоне — кастинг я успешно пропустил, потому что уехал в Питтсбург с друзьями и детьми. А потом вернулся и были пробы на английском языке. Что из этого выйдет, пока неизвестно», — объяснил Панин*.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин* пожаловался на дорогую жизнь в США и попросил помощи.

*признан иноагентом на территории РФ