Алексей Кабанов не поздравил бывшую возлюбленную Сати Казанову с рождением ребенка

Певец Алексей Кабанов не поздравил экс-возлюбленную Сати Казанову с рождением дочери. Оказалось, что участник группы «Корни» не может отпустить старые обиды.

Подробности узнал сайт 78.ru.

Кабанов вместе с группой «Корни» участвовал в «Супердискотеке» в Петербурге. После мероприятия музыканты общались с журналистами – из разговора стало известно, почему артист отказался радоваться за Сати, недавно впервые ставшую мамой.

«Поздравить Сати Казанову с рождением ребенка? Нет, не удалось. Отпустить старые обиды тоже не удалось», - произнес он.

Неожиданный ответ Кабанова сгладили другие участники коллектива. Александр Бердников заявил: «Молодец, Сати». Дмитрий Пакуличев отметил: «Никаких обид, я думаю, нет ни у кого. Она родила девочку? Тогда мы желаем ей здоровья, пусть растет красивой, счастливой».

Напомним, Кабанов и Казанова встречались во времена проекта «Фабрика звезд». Певец позже заявлял, что не собирался делать предложение Сати из-за ее репутации. Сейчас оба исполнителя в браке: Казанова вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо, а Кабанов женат на Розалии Коноян.

Напомним, Сати впервые стала мамой 23 октября. Во время родов ее поддерживал муж.