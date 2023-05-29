Алексей Горбунов раскритиковал Константина Хабенского за увольнение Дмитрия Назарова из МХТ

Зимой 2023 года стало известно, что звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова из-за своей политической позиции. Вместе с ним место в театре потеряла и его супруга. И после этого жизнь актеров начала стремительно меняться. От них отвернулись многие поклонники и коллеги, режиссеры перестали предлагать работу, поэтому они были вынуждены улететь из страны в отпуск. Правда, вот уже несколько месяцев они продолжают жить во Франции и пока не думают возвращаться.

Решение об устранении Назарова принял художественный руководитель МХТ Константин Хабенский. Сначала он пытался урегулировать вопрос мирным путем, но потом все-таки попросил артиста подписать заявление. Сразу после произошедшего Дмитрий делился, что не держит зла на него, так как понимает, что на него было оказано давление. Однако позже изменил свое мнение. Буквально недавно он заявил, что Константину нет оправданий, и все его слова были ложью.

Вслед за Назаровым Хабенского раскритиковал и Алексей Горбунов. Он встал на защиту коллеги и признался, что сильно разочаровался в худруке театра, хотя раньше считал его хорошим человеком.

«С ним снимались в Киеве в 2004-м или 2005-м. Скромный человек, со всеми фоткался, очень обаятельный. Настя, его покойная первая жена, с нами была. Сейчас ничего не хочу понимать, хватает своей боли, своих проблем», - рассказал артист в шоу «И Грянул Грэм».

Горбунов поделился, что стал тем, кто поддержал Дмитрия после увольнения. Он написал ему, что, несмотря ни на что, все его любят и поддерживают. Сейчас Алексей старается следить за тем, что происходит с коллегой и с его супругой. Они много переписываются и общаются.

Ранее Яна Поплавская заявила, что супруга Дмитрия Назарова начала бредить.