Алексей Франдетти объяснил, почему решил уйти с должности режиссера «Ленкома». Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько дней назад главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти объявил о своем уходе. Он перешел к Геннадию Хазанову в Театр Эстрады. 40-летний режиссер ушел до окончания контракта, поэтому в театральных кругах сильно удивились таким шагом.

По словам Франдетти, перед уходом он обговорил все детали с руководством «Ленкома».

«Это обоюдное решение — и моё, и „Ленкома“. У меня нет никакого конфликта ни с директором Марком Борисовичем Варшавером, ни с труппой. Артисты в „Ленкоме“ замечательные. Но я принял такое решение и считаю его правильным», — отметил он.

Театральный режиссер добавил, что руководство театра поддержало его решение покинуть занимаемую должность.

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