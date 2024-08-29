Алексей Чумаков объяснил, почему скрывает детей от публики

Алексей Чумаков прилетит в Москву с гастролей, чтобы проводить дочь в 1 класс. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В беседе с журналистами певец сообщил, что специально вернется в Москву ради школьной линейки дочки. При этом, как выяснилось, Алексей не намерен делать с наследницей уроки. По словам звездного отца, он не помнит даже таблицу умножения.

Также Чумаков намекнул, что не стоит ждать праздничных фотографий с линейки. Певец, который привык скрывать детей от публики, не намерен изменять принципам и в этот раз.

«Я не показываю своих детей. Зачем? Это же ее право. Почему я должен демонстрировать человека? Моя профессия — это моя профессия», — высказался артист.

Ранее 43-летний певец Алексей Чумаков опубликовал редкое видео с годовалой дочкой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце сорвалась после суда с Павлом Прилучным по детям.