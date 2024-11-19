Певец Алексей Чумаков заработал на караоке-клубе 6,9 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В 2023 году журналисты писали о покупке доли бизнеса музыкантом Алексеем Чумаковым. Сообщалось, что певец приобрел 45% в ООО «Караоке № 1». Это юрлицо караоке-бара, расположенного на Лубянке.

Согласно открытым данным, доходы заведения за 2023 год составили 62 миллиона рублей, а чистая прибыль — 6,9 миллионов рублей.

Интересно, что в августе 2024 года с караоке-бара Чумакова требовали взыскать около 500 тысяч рублей. Заведение задолжало строителям инженерных коммуникаций. Однако суд вернул заявление из-за того, что оно было подано с нарушением требований, установленных ст. 125 и 126 АПК РФ.

Ранее мы писали о том, что комик Вадим Галыгин заработал почти 30 миллионов рублей на своем бизнесе.