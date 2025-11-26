Алексей Чадов выиграл апелляционный суд о взыскании с Максима Боева более 60 млн

Актер Алексей Чадов выиграл апелляционный суд у Максима Боева – бизнес-партнера. Ранее с него постановили взыскать более 60 млн рублей.

Как сообщает 360.ru, апелляцию Боева не удовлетворили.

Стороны подали в суд из-за того, что Чадов не получил гонорар за сценарий фильма «За Палыча». Актер рассказал: ради проекта он 2,5 года отказывался от съемок в других картинах.

Звезда «Девятой роты» сообщил: «Мы доказали все, мы предоставили 14 томов доказательств с моей стороны. Со стороны истца не предоставлено было ни одного доказательства».

Чадов шутит, что ему можно снять фильм о суде с Боевым. Адвокат актера Анна Фролова считает, что это мог бы быть детектив.

Артист полагает, что Боев подал апелляцию ради затягивания решения и отсрочки выплаты гонорара.

Ранее актер поделился кадрами из отпуска с супругой Лейсан Галимовой.