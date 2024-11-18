Алексей Чадов улетел из России с женой и новорожденной дочерью

Недавно ставший отцом Алексей Чадов улетел с семьей из России. Актер отдыхает с женой и новорожденной дочкой на Мальдивах.

Звезда «9 роты» опубликовал видео с отдыха на своей страничке в социальных сетях. На снимке Чадов находится в бассейне и держит на руках дочку, обращенную спиной к камере. В руках артист держит бокал шампанского, а перед ним стоит накрытый стол с разными закусками.

«Романтик», — подписал снимок Алексей.

В комментариях подписчики пришли в восторг от ролика 43-летнего артиста.

«Какой кайф, Лешич. Привет всей твоей семье прекрасной», — написал в комментариях актер Павел Деревянко.

Поклонники звезды добавили, что малышка очень «сладкая», а Алексея назвали прекрасным папой.

«Самое милое видео на сегодня»; «Чудо чудесное», — отметили они.

Актер стал отцом во второй раз в сентябре этого года. Малышка появилась в браке с Лейсан Галимовой. анее он был женат на актрисе Агнии Дитковските. От этого союза у Чадова есть сын Федор – мальчику 10 лет. Алексей расстался с Дитковските в 2015 году, но ради сына бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Недавно Лейсан Галимова появилась на публике в прозрачной юбке спустя два месяца после родов.