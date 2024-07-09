Алексей Чадов рассказал, как протекает беременность его супруги Лейсан

В этом году Алексей Чадов вновь станет отцом: молодая супруга звезды, модель и инструктор по йоге Лейсан Галимова, ждет малыша. Артист рассказал, как себя чувствует беременная жена.

Беременность Галимовой, говорит артист, протекает без каких-либо осложнений.

«Прекрасно, замечательно себя чувствует, передавала всем привет», — сказал актер в разговоре с корреспондентом Voice.

Пол будущего малыша пара пока не раскрывает.

Первую жену, Агнию Дитковските, Чадов встретил на съемках фильма «Жара». С актрисой он встречался на протяжении трех лет. После они расстались и вновь сошлись в 2012 году. Тогда возлюбленные поженились, а в 2014 году Агния родила сына Федора. Спустя год супруги развелись. Чадов намекал, что Дитковските ему изменяла, впрочем, он не зарекался и о своей верности ей.

В декабре прошлого года звезда фильма «9 рота» женился на Лейсан, с которой встречался до этого на протяжении пяти лет. Поклонники отмечают сходство новой избранницы артиста с его бывшей супругой. В июне 35-летняя избранница артиста сообщила подписчикам, что ждет малыша.

Ранее психолог Любовь Розенберг заявила, что брак Чадова и Дитковските распался из-за матери актрисы.