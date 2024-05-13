Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись из-за женщины: раскрыты подробности

Брак Агнии Дитковските и Алексея Чадова распался из-за матери актрисы. В этом уверена психолог Любовь Розенберг, которая прокомментировала звездный союз в беседе с порталом StarHit.

Напомним, что молодые люди познакомились в 2006 году на съемках фильма «Жара». Актеры прекрасно смотрелись в кадре, как оказалось, между ними действительно зародились чувства. Несмотря на частые расставания и примирения, в 2012 году они решили пожениться. Через два года у них родился сын, а позже они развелись. Поклонники до сих пор гадают, что же произошло между супругами.

По словам психолога, этот брак изначально был под сомнением, так как в жизни молодых была мама актрисы Татьяна Лютаева. Влюбленные сами подписали браку приговор, согласившись жить вместе с родительницей.

«Как бы родители не старались быть не включенными в жизнь молодой семьи, эмоциональный фон будет напряженным и приведет к дополнительным конфликтам и построению коалиций внутри семьи. Достаточно легко такой тип проживания дается семьям, которые культурологически привыкли к этому. К ним можно отнести жителей Средней Азии и Кавказа», — пояснила Розенберг.

Эксперт отметила, что совместное проживание с родителями «продлевает детство». В таких случаях муж с женой не могут самостоятельно решать бытовые вопросы и справляться с семейными трудностями. Исключения возможны только тогда, когда детям необходимо присматривать за родителями.

Источник напомнил, что сама Агния упоминала про маму, говоря о разводе с Чадовым. Она признавалась, что им было комфортно и весело, но она поняла, что «жить с родителями — не самая хорошая идея».

Артистка отмечала, что мама не имеет никакого отношения к разводу, но у супругов должна быть своя жизнь.

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