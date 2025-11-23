Александру Васильеву грозит заочный арест из-за крупных налоговых долгов. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Компания Александра Васильева оказалась в центре серьезных финансовых проблем. По данным источника, накопленные налоговые долги организации достигли 325 тысяч рублей, а сам Васильев, который уже несколько лет живёт во Франции, не оплачивает счета с мая.

ФНС подала иск к его фирме «ЛАВ» на сумму 95 тысяч рублей. Счета организации, открытые в двух банках, оказались заблокированы и арестованы, а юридический адрес признали недостоверным. При этом финансовые показатели резко ухудшились: если в 2022 году выручка составляла 26 млн рублей, то к 2024-му упала до нуля.

Компания занималась коллаборациями с производителями фарфора, текстиля и хрусталя. Сейчас бизнес фактически остановлен: страница «ЛАВ» во «ВКонтакте» удалена, телефон компании выставлен на продажу, а остатки продукции реализуют за минимальную цену на маркетплейсах.

Напомним, что в 2022 году модельер покинул Россию и перебрался во Францию. Он заявлял, что возвращаться не собирается «ни за какие деньги» и теперь зарабатывает, читая лекции о моде.

Ранее мы писали о том, что уехавший из РФ Александр Васильев рассчитывает заработать в США миллионы рублей.