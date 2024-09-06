Александре Захаровой не смогли найти место в зале на сборе «Ленкома»

Народная артистка РФ Александра Захарова посетила сбор труппы театра «Ленком Марка Захарова». Об этом пишет aif.ru.

В рамках мероприятия директор, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер подвел итоги насыщенного событиями 97-го сезона и раскрыл планы на сезон 2024-2025. Дочь режиссера Марка Захарова вошла в зал на сбор труппы в момент, когда народный артист РФ Збруев со сцены благодарил Варшавера за многолетнюю помощь актерам театра.

Примечательно, что зал был переполнен, вследствие чего Захаровой места не досталось и она была вынуждена встать в дверном проеме зрительного зала. Журналисты поинтересовались, как знаменитость чувствует в театре, где столько лет руководил ее отец.

«Состояние у меня удивленное. Почему, не спрашивайте, не хочу об этом говорить», - поделилась Захарова.

На комментарий, что вид у нее весьма грустный, артистка ответила: «Нет, у меня все абсолютно нормально».

Ранее Александр Збруев рассказал, что пережил пять худруков театра «Ленком».