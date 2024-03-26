Александра Урсуляк объяснила популярность фильмов-сказок в России

Известная актриса Александра Урсуляк объяснила популярность фильмов со сказочным сюжетом в России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности», — отметила Урсуляк.

Артистка подчеркнула, что была рада принять участие в съемках продолжения франшизы «Последний богатырь», выход которого намечен на 2024 год. Знаменитость назвала роль повзрослевшей Василисы в сериале «невероятным шагом» и призналась, что открыла много нового о себе и самих съемках при работе над проектом.

Напомним, действия «Последнего богатыря. Наследие» развернутся через 20 лет после оригинальной трилогии. В продолжении проекта Ивану (Виктор Хориняк) исполнится 50 лет. Он воспитывает двух дочерей и ни о чем не жалеет, однако беспечную жизнь нарушает колдун Северин. Чтобы спасти сказочный мир, одна из дочерей Ивана вынуждена отправиться в прошлое и предупредить отца, а другая – дать отпор злу в Москве.

Режиссером «Наследия» выступил Антон Маслов, ранее снявший фильм «Поехавшая».

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