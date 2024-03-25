Звезда «Счастливы вместе» рассказала о результатах пластики живота за 2 миллиона рублей

Актриса Наталья Бочкарева сделала пластику живота у хирурга Тимура Хайдарова за два миллиона рублей. Звезда «Счастливы вместе» похвасталась результатами в соцсетях.

Знаменитость призналась, что осталась довольна операцией. Теперь она может носить любую одежду и не прикрываться. На снимке у Натальи был виден рельефный живот.

«Не могла не похвастаться своим плоским животиком. Девочки, результат просто огонь», – поделилась Бочкарева.

Пластическая операция у Хайдарова была сделана еще в прошлом году. Актриса отдала за нее два миллиона рублей. Об этом она заявила в эфире шоу «Ты не поверишь!». В ходе операции была проведена брахиопластика (процедура по удалению избыточной кожи и жировой ткани на руках), подтяжка кожи рук, а также удаление излишнего жира из области живота с последующей инъекцией его в ягодицы.

Актриса призналась, что изначально предложила хирургу провести операцию сразу после родов, но Тимур настоял на том, чтобы она сначала восстановилась.

О появлении нового члена в семье артистки стало известно в апреле 2023 года, когда Наталья Бочкарева объявила о рождении сына по имени Александр. У знаменитой актрисы также есть двое подростков: 17-летний сын Иван и 15-летняя дочь Мария.

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