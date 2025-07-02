Александра Шепса экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Участника шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса госпитализировали в больницу. Врачи подозревают у медиума пневмонию. Сообщается, что Шепса проверяют в отделении пульмонологии.

Журналисты пишут, что экстрасенса уже госпитализировали ранее с жалобами на кашель и температуру. Тогда врачи также подозревали у медиума пневмонию.

Александру Шепсу — 38 лет. Он является победителем 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов». В последнее время медиум принимал участие в проекте «Битва сильнейших», однако в некоторых выпусках он не смог принять участие из-за болезни.

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