Александра Розенбаума экстренно увезли в больницу: известны подробности

73-летнего народного артиста России Александра Розенбаума госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщают источники Telegram-канала 112.

По данным издания, состояние музыканта ухудшилось накануне. Артиста экстренно госпитализировали с пневмонией в больницу. Сейчас Розенбаум находится в одном из лучших отделений, ему проводят курс терапии. Состояние Александра оценивают как средней тяжести.

Два года назад Александр Розенбаум был экстренно госпитализирован в одну из больниц Красноярска. Сообщалось, что после концерта певец пожаловался на боль в ноге. Тогда его доставили в больницу и обнаружили тромб в одном из сосудов. Была проведена операция, которая прошла успешно, и артист смог вернуться к гастрольному графику.

В прошлом месяце певец впервые за почти 50 лет принял участие в пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла-откровения «Вальс-бостон» по его песням.