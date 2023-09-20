Александра Пахмутова почернела от горя на похоронах Добронравова и не могла унять слезы

В Москве проходит прощание с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, на котором собрались сотни поклонников, близких и коллег. Все внимание общественности же приковано к вдове творца Александре Пахмутовой, которая крайне тяжело переживает уход супруга. По словам корреспондента издания mk.ru, композитор буквально почернела от горя, когда вышла из храма, где отпевали ее мужа.

Александра Николаевна прибыла одной из первых. За последние дни она впервые вышла на улицу, так как до этого она не могла покинуть дом из-за журналистов. Из храма музыкант выходила вслед за гробом. Ее вели под руки, и она совершенно не сдерживала слез. При этом никого к вдове не подпускали. Возле нее находилась охрана.

После отпевания Пахмутова прибыла вслед за катафалком к концертному залу имени Чайковского. Как отметили журналисты, композитор держалась с трудом, ведь с Добронравовым она прожила почти 70 лет.

К слову, если в храме были только самые близкие поэта, то в концертный зал прибыли многие его поклонники. На прощании были замечены певица Зара, Лев Лещенко, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие. Телеведущий Андрей Малахов же один из первых прислал венок.

Ранее певец Юлиан предупредил Александру Пахмутову о смертельной опасности на похоронах ее мужа.