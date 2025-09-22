Александра Пахмутова напишет новые песни на неопубликованные стихи мужа

Ушедший из жизни в 2023 году поэт-песенник Николай Добронравов оставил после себя богатое творческое наследие. Вдова артиста, композитор Александра Пахмутова напишет музыку на неизданные стихи покойного супруга.

95-летняя пианистка рассказала, что ее муж оставил много неопубликованного материала, написанного в разные периоды жизни. Среди них есть и короткие заметки, и законченные произведения. Сейчас идет работа над их публикацией, уточнила композитор.

«Многие из неопубликованных работ обладают музыкальным потенциалом, эмоциональной глубиной и ритмической структурой, подходящей для музыкального оформления», — призналась в разговоре с Kp.ru Пахмутова.

Директор Фонда Александры Пахмутовой Евгения Малышко пояснила, что композитор постоянно находится в работе — ее востребованность сейчас «колоссальная». Но пианистке очень не хватает голоса Николая Николаевича. Помимо этого, артистка ведет активную жизнь: встречается с участниками СВО, детьми Донбасса, ребятами из курского приграничья, из Волгограда.

22 сентября в Москве состоится концерт памяти Николая Добронравова. Александра Пахмутова активно готовится к мероприятию и планирует сесть за рояль.

Ранее певец Юлиан сообщил, что Александра Пахмутова «живет прекрасно» после смерти мужа.