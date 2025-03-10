Александра Митрошина обвинила в своем задержании продюсера блогеров Нелли Оганесян
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Блогер Александра Митрошина винит в своем задержании Нелли Оганесян. Девушка является продюсером блогеров – с ней звезда соцсетей сотрудничала с 2019 по 2022 годы.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
После знакомства с Оганесян Митрошина стала часто фигурировать в ее соцсетях. В 2020 году продюсер сделала «прогрев» курса и заработала 10 млн рублей.
Адвокаты Митрошиной говорят, что деньги поступали участникам команды, не на ее счет. Оганесян была наемным сотрудником, получала оплату на свои счета.
Митрошина заявляет, что ее втянули в нелегальный бизнес, а именно предложили зарабатывать больше за счет продажи курсов через другие ИП.
Также источник сообщает, что когда в отношении Митрошиной начались проверки, блогер с командой пыталась связаться с юристами Нелли. Однако у продюсера не было команды – юридически ее защищал отец.
Ранее стало известно, кто уговорил блогершу приехать из ОАЭ в Россию. Напомним, она была задержана в Сочи 7 марта.