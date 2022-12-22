Александр Васильев рассказал об огромном сердце Филиппа Киркорова
Историк моды Александр Васильев сделал Киркорову комплимент и назвал его «моложавым».
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Историк моды Александр Васильев часто делится своим мнением не только о стиле, но и о внешнем виде звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно он обратил свой взор на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Мэтр отметил, что у певца – огромное сердце.
С первого взгляда комплимент кажется необычным, но Васильев так прокомментировал необычный аксессуар звезды. Киркоров пришел в ярком костюме и с огромным сердцем на съемки телевизионного фестиваля «Песня года».
Исполнитель примерил наряд самого модного оттенка грядущего сезона. Историк моды подчеркнул не только это, но и то, что певец с каждым годом выглядит все моложе. И это несмотря на скандалы и проблемы в семье.
«На Филиппа Киркорова в последнее время обрушилась масса всяких неприятностей. Его 90-летний отец, как я знаю, попал в больницу. Но на мероприятии Филипп выглядит радостным и довольным жизнью. Его костюм напоминает и о яркой малине, и о фуксии. Он близок к самому модному оттенку наступающего 2023 года — карминовому цвету. В руках реквизит — огромное сердце. Филипп смотрится моложаво, а ведь ему уже 55», — отметил Александр Васильев.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонникам тоже понравился образ музыканта. Они отметили, что Филипп действительно умеет удивлять.
Ранее мы писали о том, как Васильев раскритиковал образы телеведущей Леры Кудрявцевой и певицы Валерии. Он назвал платье теледивы немодным, а аксессуар исполнительницы – медузой.