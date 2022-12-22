Александр Васильев рассказал об огромном сердце Филиппа Киркорова

Историк моды Александр Васильев часто делится своим мнением не только о стиле, но и о внешнем виде звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно он обратил свой взор на поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Мэтр отметил, что у певца – огромное сердце.

С первого взгляда комплимент кажется необычным, но Васильев так прокомментировал необычный аксессуар звезды. Киркоров пришел в ярком костюме и с огромным сердцем на съемки телевизионного фестиваля «Песня года».

Исполнитель примерил наряд самого модного оттенка грядущего сезона. Историк моды подчеркнул не только это, но и то, что певец с каждым годом выглядит все моложе. И это несмотря на скандалы и проблемы в семье.

«На Филиппа Киркорова в последнее время обрушилась масса всяких неприятностей. Его 90-летний отец, как я знаю, попал в больницу. Но на мероприятии Филипп выглядит радостным и довольным жизнью. Его костюм напоминает и о яркой малине, и о фуксии. Он близок к самому модному оттенку наступающего 2023 года — карминовому цвету. В руках реквизит — огромное сердце. Филипп смотрится моложаво, а ведь ему уже 55», — отметил Александр Васильев.