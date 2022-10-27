12:42, 27 октября 2022
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Александр Васильев раскритиковал вкус Екатерины Андреевой
Историк моды и модельер Александр Васильев высказался о стиле известной телеведущей.
Автор программы «Модный приговор» сообщил, что Андреева внимательно следит за своим образом и благодаря этому ей и удается выглядеть гораздо моложе своего возраста.
И всё же эксперт обратил внимание на некоторые ошибки при выборе её нарядов.
« В программе, которую ведет Екатерина – ее видят по пояс, в то время как нижняя часть ведущей закрыта столом.
Видимо поэтому в ее гардеробе прослеживается некоторая «профессиональная деформация»: горизонталь на талии Андреевой почти во всех ее образах словно перерезает фигуру пополам », – делится своими впечатлениями Васильев.
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News
Источник:https://newinform.com
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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