Александр Васильев раскритиковал вкус Екатерины Андреевой

Историк моды и модельер Александр Васильев высказался о стиле известной телеведущей.

Автор программы «Модный приговор» сообщил, что Андреева внимательно следит за своим образом и благодаря этому ей и удается выглядеть гораздо моложе своего возраста.

И всё же эксперт обратил внимание на некоторые ошибки при выборе её нарядов.

« В программе, которую ведет Екатерина – ее видят по пояс, в то время как нижняя часть ведущей закрыта столом.

Видимо поэтому в ее гардеробе прослеживается некоторая «профессиональная деформация»: горизонталь на талии Андреевой почти во всех ее образах словно перерезает фигуру пополам », – делится своими впечатлениями Васильев.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News