Александр Устюгов и Аглая Шиловская впервые прокомментировали новости о появлении ребенка

Актриса Аглая Шиловская столкнулась с проблемами в работе из-за слухов о беременности. В январе этого года СМИ опубликовали новости, что она находится в положении. Однако, как заверила артистка, это вовсе не так. Об этом сообщает StarHit.

Шиловская появилась на кинопремии в Москве вместе с Александром Устюговым. Журналисты сразу отметили, что у Аглаи совсем нет живота, хотя, если верить слухам, она должна была быть уже глубоко беременной, поэтому решили напрямую узнать у нее правду. Актриса дала понять, что очень хочет стать мамой, но пока пополнение в семье ждать не стоит.

Устюгов присоединился к словам возлюбленной и подчеркнул — когда появились слухи о беременности, Шиловской перестали предлагать работу.

«Каждый год в день рождения Аглаи кто-то все время пишет, что она ждет пополнения. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам, показать, что у нее нет живота», - заявил Устюгов.

К слову, актер все же чуть не проговорился о ребенке, когда делился мыслями о ремонте. Александр упомянул коляску в доме, но быстро исправился, уточнив, что просто думает о ней заранее.

Ранее звезда шоу «Пацанки» Мария Лебедева объявила о беременности.