Александр Сокуров рассказал, что не собирается завершать карьеру режиссера, об этом сообщает ТАСС.

Накануне стало известно о том, что Александр Сокуров больше не будет снимать фильмы. Тогда же многие СМИ написали о том, что режиссер заканчивает карьеру. Однако, как пояснил сам Сокуров, эти слова были вырваны из контекста.

«Это, конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», - объяснил он.

Режиссер добавил, что его ученикам не дают финансирования на съемки новых картин. При этом его фонд дебютного кино «Пример интонации» также перестал финансироваться государством.

Напомним, в октябре Сокуров сообщил, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение его новому фильму «Сказка». Показы в кинотеатрах из-за этого так и не состоялись.

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