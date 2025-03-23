28-летняя певица Дарья Храмова объявила об уходе из группы «Непара»

Дарья Храмова объявила об уходе из группы «Непара».

На протяжении нескольких лет артистка выступала в дуэте с Александром Шоуа, будучи солисткой его музыкального коллектива. Однако сегодня она сообщила о свое решении покинуть группу.

Певица не стала раскрывать причину ее ухода из «Непары, а лишь просто уточнила, что теперь она не будет петь вместе с коллективом.

«Уважаемые дамы и господа! На ближайших концертах группы „Непара“ меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — сообщила Дарья в личном блоге.

Поклонники артисты удивились такому заявлению, а часть из них даже понадеялась на то, что девушка решила просто пошутить.

Но некоторые слушатели Дарьи пожелали ей успехов в музыкальной карьере и понадеялись, что у девушки теперь все получится: «Желаю тебе своей удачной и большой карьеры. Пусть все сложится наилучшим образом»; «Даша, вы солист, и этим все сказано! Ждем ваши сольные выступления!»; «Ого, Дашенька, это новость. Желаю вам сольной карьеры, песен, которые непременно станут хитами, ибо ваш голос — сила, мощь и энергия».

Ранее мы писали о том, что солистка «Непары» уже комментировала слухи о распаде группы.

Также сообщалось о том, что Виктория Талышинская рассказала, что дочь помогла ей пережить предательство Александра Шоуа.