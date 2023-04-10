Александр Шепс перенес припадок и лишился зубов во время съемок «Битвы экстрасенсов»

Александр Шепс является самым ярким участником «Битвы экстрасенсов» за всю историю этого шоу. Мужчина всегда рад поделиться подробностями о себе. На этот раз медиум вышел на связь и рассказал тревожные новости о своем самочувствии.

Как выяснилось, из-за общения с потусторонним миром Александра нередко мучают приступы эпилепсии. Во время съемок очередного выпуска припадок вновь повторился. Однако медицинские сотрудники не сумели должным образом оказать ему помощь. Вот почему его состояние резко ухудшилось.

«Врач с 30-летним медицинским стажем засунула мне в рот металлическую ложку и выбила мне все зубы», — цитирует Александра издание StarHit.

Медиум крайне возмущен сложившейся ситуацией и считает, что доктор просто не знала, как ему помочь.

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