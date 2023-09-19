Александр Серов уличил СМИ во лжи: что на самом деле происходит с Игорем Николаевым

Певец Александр Серов раскрыл новые детали состояния коллеги Игоря Николаева. По его словам, все сообщения о том, что здоровье артиста ухудшилось, - это журналистский ажиотаж. Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

На протяжении уже нескольких дней СМИ пишут о ходе лечения 63-летнего музыканта, попавшего в больницу после перенесенного инфаркта. Недавно появилась информация, что он перенес новую сложную операцию на сердце. Однако, по словам его друга, это не соответствует действительности. У него есть данные, что с вокалистом все в порядке.

«Да все нормально... По моей информации, лег просто для того, чтобы диагностику сделать. Все как обычно, человек лег просто посмотреть, пощупать, так сказать, себя, что там происходит», - поделился Серов.

К слову, Александр также не подтвердил, что Николаеву сделали коронарное шунтирование.

Напомним, что после госпитализации певец самостоятельно вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем состоянии. Он заявил, что действительно находится в реанимации, но волноваться за него не стоит, так как врачи его «подлатали».

Ранее журналист Отар Кушанашвили призвал молиться за выздоровление Игоря Николаева.