Александр Семчев избавился от 100 кг и еще больше похудел за последние месяцы

53-летний актер Александр Семчев, когда-то весивший почти 200 кг, избавился от ста и еще больше похудел за последние месяцы. В новом теле артист появился на премьере детектива в Москве – не каждый узнает в нем некогда веселого толстяка.

Семчев за год похудел на целый центнер, а за последние месяцы скинул еще несколько килограммов.

На премьере актер взял попкорн и прошел в зрительный зал, пишет сайт kp.ru. По всей видимости, он не особо придерживается диеты.

После первого экстремального похудения актера спрашивали, как это получилось. Артист утверждал, что сел на диету, и призывал употреблять в пищу индейку, куриную грудку, сырые овощи, а также включить в жизнь спорт.

Потом выяснилось, что похудение Семчева – результат работы хирурга. Актеру ушили желудок и сделали липосакцию. Он стал меньше есть, и килограммы ушли сами.

После похудения у Семчева появилась лишняя кожа на лице и теле. Тогда он снова лег под нож.

Ранее актер объяснял, почему решил столь сильно похудеть.