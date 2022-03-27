«Это было опасно для жизни»: Семчев рассказал об экстремальном похудении

Актер согласился принять участие в проекте «Я худею». После обследования врачи поставили ему четвертую стадию ожирения. Однако после нескольких дней на диете Александр Семчев понял, что худеть тяжелее чем он думал. Далее последовали курсы лечебного массажа и занятия спортом. Актеру даже предложили операцию по уменьшению желудка. Но артист сбежал из операционной.

За последние три года внешность Семчева заметно изменилась: он потерял фактические половину своего веса — 100 килограммов и теперь старается поддерживать хорошую физическую форму.

«Я позавчера был в ночном клубе. Я плясал, легкий. На меня смотрели дамы.» — делится восторгом Александр.

Актер отметил, что сумел справиться без докторов, благодаря спорту и правильному питанию.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press