Александр Ревва похвастался фигурой и женой на Мальдивах

Подписчики отметили, что пара выглядит гармонично. А некоторые сделали комплимент фигуре артиста.

«Вам как будто по 20 лет», «Вы прекрасны», «Лучшая пара», «Благодаря вам я верю в счастливый брак», «Идеально подходите друг другу», – считают пользователи Сети.

Напомним, что супруги воспитывают дочерей – 17-летнюю Алису и 11-летнюю Амели. Ревва рассказывал, что познакомился с Анжеликой в Сочи на вечеринке в клубе. Тогда девушку уговорила пойти туда подруга. Певец сразу заметил эффектную посетительницу, но долго не решался подойти к ней.

Несмотря на хорошие отношения, в семье у артиста случаются скандалы. Так, мать Реввы до сих пор не приняла его жену. А ведь прошло уже 20 лет.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва кардинально сменил имидж. Его сравнили с Михаилом Боярским.