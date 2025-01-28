НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 января 2025, 18:06
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Александр Ревва похвастался фигурой и женой на Мальдивах

50-летний певец Александр Ревва снялся с женой Анжеликой на Мальдивах.
Александр Ревва похвастался фигурой и женой на Мальдивах

© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Певец, актер и шоумен Александр Ревва устроил фотосессию с женой на Мальдивах. Звезда снялся в обнимку с супругой и похвастался фигурой.

На кадрах 50-летний исполнитель хита «Чика» позировал в голубых плавках и солнцезащитных очках. Он зачесал волосы назад и выглядел серьезным. Мужчина обнимал супругу Анжелику, которая была в купальнике и прикрылась легкой кофтой в полоску с обнаженными плечами. На женщине тоже были солнцезащитные очки.

На другом снимке влюбленные позировали в спортзале.

Александр Ревва похвастался фигурой и женой на Мальдивах

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики отметили, что пара выглядит гармонично. А некоторые сделали комплимент фигуре артиста.

«Вам как будто по 20 лет», «Вы прекрасны», «Лучшая пара», «Благодаря вам я верю в счастливый брак», «Идеально подходите друг другу», – считают пользователи Сети.

Напомним, что супруги воспитывают дочерей – 17-летнюю Алису и 11-летнюю Амели. Ревва рассказывал, что познакомился с Анжеликой в Сочи на вечеринке в клубе. Тогда девушку уговорила пойти туда подруга. Певец сразу заметил эффектную посетительницу, но долго не решался подойти к ней.

Несмотря на хорошие отношения, в семье у артиста случаются скандалы. Так, мать Реввы до сих пор не приняла его жену. А ведь прошло уже 20 лет.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва кардинально сменил имидж. Его сравнили с Михаилом Боярским.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Александр Ревва
Анжелика Ревва
мальдивы
отдых
фигура