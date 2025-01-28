Александр Ревва похвастался фигурой и женой на Мальдивах
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Певец, актер и шоумен Александр Ревва устроил фотосессию с женой на Мальдивах. Звезда снялся в обнимку с супругой и похвастался фигурой.
На кадрах 50-летний исполнитель хита «Чика» позировал в голубых плавках и солнцезащитных очках. Он зачесал волосы назад и выглядел серьезным. Мужчина обнимал супругу Анжелику, которая была в купальнике и прикрылась легкой кофтой в полоску с обнаженными плечами. На женщине тоже были солнцезащитные очки.
На другом снимке влюбленные позировали в спортзале.
Подписчики отметили, что пара выглядит гармонично. А некоторые сделали комплимент фигуре артиста.
«Вам как будто по 20 лет», «Вы прекрасны», «Лучшая пара», «Благодаря вам я верю в счастливый брак», «Идеально подходите друг другу», – считают пользователи Сети.
Напомним, что супруги воспитывают дочерей – 17-летнюю Алису и 11-летнюю Амели. Ревва рассказывал, что познакомился с Анжеликой в Сочи на вечеринке в клубе. Тогда девушку уговорила пойти туда подруга. Певец сразу заметил эффектную посетительницу, но долго не решался подойти к ней.
Несмотря на хорошие отношения, в семье у артиста случаются скандалы. Так, мать Реввы до сих пор не приняла его жену. А ведь прошло уже 20 лет.
Ранее мы писали о том, что Александр Ревва кардинально сменил имидж. Его сравнили с Михаилом Боярским.