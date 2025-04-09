«Александр под ее каблуком»: Жасмин высказалась о жене Буйнова

Российская певица Жасмин высказалась о жене народного артиста России Александра Буйнова Елене, а также раскрыла, как строятся их семейные отношения. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась исполнительница, Елена отличается особым гостеприимством и всегда заботится о комфорте своих гостей. Звезда заверила, что хозяйка дома предпочитает самостоятельно справляться с любыми бытовыми вопросами и при этом всегда придает огромное значение атмосфере: столы накрываются со вкусом, все доведено до идеала.

Жасмин подчеркнула, что супругу Буйнова можно назвать «генералом в юбке», и заявила, что у женщины сильный и волевой характер. При этом в паре царит гармония, напоминающая, как считает артистка, страстные отношения, характерные для итальянских или испанских семей, где присутствует и любовь, и радость, и эмоциональная насыщенность.

В то же время певица полагает, что Буйнов не находится под полным контролем супруги. По ее мнению, говорить о «тотальном подчинении» было бы преувеличением.

«Не сказала бы, что Александр настолько под ее каблуком. Разве что под маленьким», — призналась Жасмин.

Незадолго до этого певец Лев Лещенко объяснил, почему публика любит Александра Буйнова.