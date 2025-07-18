Александр Петров с женой Викторией оставили трехмесячного сына и улетели в романтическое путешествие

Актер Александр Петров и его жена Виктория решили провести вместе романтические выходные в Барселоне. Трехмесячного сына супруги оставили в Москве. Вероятно, за малышом присматривают бабушки и няни.

В личном блоге Виктория поделилась кадрами, сделанными после перелета. Она призналась, что уже успела влюбиться в город, в котором они с мужем отдыхают. Также недавно родившая девушка похвасталась стройной фигурой на снимках и получила немало комплиментов от поклонников.

Как долго продлится путешествие, супруги не уточнили. Но вполне возможно, что в Барселону они приехали лишь на несколько дней. Виктория не может пока надолго отлучаться от сына, а Александру необходимо работать. График артиста расписан на месяцы вперед. После рождения ребенка он делился, что собирается полностью пересмотреть свой карьерный путь. Для Петрова важно, чтобы в будущем сын смотрел на него на экране и гордился, а для этого необходимо тщательно отбирать проекты.

Напомним, что первое время Виктория и Александр скрывали беременность. И лишь когда живот стал очевидным, они рассказали о скором пополнении. У пары родился мальчик, которого назвали Федором.

Ранее Александр Петров показал дом, который приобрел за 80 млн рублей.