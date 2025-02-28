Александр Петров показал дом, купленный для беременной жены за 80 млн рублей
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Актер Александр Петров показал дом, который купил для беременной супруги Виктории. Недвижимость находится на Рублевке, и звезда «Гоголя» решил объяснить, почему выбрал именно этот участок.
В личном блоге Петров опубликовал фото, сделанное на территории его нового дома, который, по оценкам риелторов, стоил около 80-ти млн рублей. На такую покупку Александр решился ради семьи — совсем скоро они с женой Викторией впервые станут родителями.
Актер признался, что для него было очень важно расположение коттеджа, чтобы рядом была природа. А также он изучал, из чего сделаны дома, и подбирал только качественные материалы.
Напомним, что перед покупкой дома Петров, наконец, продал квартиру в Москве, в которой жил вместе со своей бывшей девушкой Стасей Милославской. От недвижимости он пытался избавиться долгое время, но все никак не мог найти желающих приобрести жилье. В итоге за апартаменты он выручил около 57 млн рублей.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о заработке Александра Петрова и раскрыл, сколько стоит его съемочный день.