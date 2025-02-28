Александр Петров показал дом, купленный для беременной жены за 80 млн рублей

Актер Александр Петров показал дом, который купил для беременной супруги Виктории. Недвижимость находится на Рублевке, и звезда «Гоголя» решил объяснить, почему выбрал именно этот участок.

В личном блоге Петров опубликовал фото, сделанное на территории его нового дома, который, по оценкам риелторов, стоил около 80-ти млн рублей. На такую покупку Александр решился ради семьи — совсем скоро они с женой Викторией впервые станут родителями.

Актер признался, что для него было очень важно расположение коттеджа, чтобы рядом была природа. А также он изучал, из чего сделаны дома, и подбирал только качественные материалы.