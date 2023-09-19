Александр Петров рассказал о счастливом этапе жизни после внезапной свадьбы. Актер поделился откровением с изданием ОК!.

10 сентября 2023 года звезда «Льда» перестал быть холостяком. Петров объявил о женитьбе и представил публике новую избранницу. Супругой Александра оказалась 22-летняя Виктория. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч отправились в ЗАГС. Свадьба актера стала внезапностью: о ней не знали даже друзья Александра.

В новом интервью артист не стал скрывать эмоций. По словам Петрова, на сегодняшний день он проживает самый счастливый период жизни. Также он объяснил, почему отношения с Викторией для него особенно ценны.

Как выяснилось, в их паре присутствует легкость. По мнению актера, отношения — это не работа, и они должны доставлять удовольствие.

«Когда ты встречаешь по-настоящему счастливых людей, которые действительно похожи друг на друга, то понимаешь, что это — и есть главное», — высказался Петров.

Напомним, что до женитьбы Александр состоял в отношениях со Стасей Милославской. Поговаривают, актриса узнала о расставании с Петровым за 3 минуты до появления его фото с женой. Подробности смотрите в этой статье.