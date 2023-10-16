Александр Петров признался, что много врал на презентации своего сборника стихов

Актер Александр Петров недавно женился на 22-летней Виктории Антоновой. Свадьба стала неожиданностью для общественности — артист ранее не рассказывал о своей избраннице в Сети. Недавно он презентовал свой поэтический сборник «Планета Максимус», в котором рассказал о своей жизни до вступления в брак.

«Планета Максимус» — моноспектакль, посвященный умершему другу актера. Так же называется и сборник стихов Петрова, в котором он преимущественно рассказывает о своей жизни, пишет портал Super.

Актер признался, что часть стихов он написал, «когда все было не очень хорошо, а потом произошел другой этап, когда стало все очень хорошо, и пошли другие совершенно стихи и другая энергия». Сборник поражает своей откровенностью.

Публика подумала, что «этап, когда все стало хорошо», относится к моменту знакомства с женой Викторией. Не самым позитивным периодом, вероятно, актер назвал свои отношения со Стасей Милославской.

«И много врал, / Чтобы обрести спокойствие и честность, / Демонам своим потакал, / И не принимал никого, как тебя, / Чувствую — что-то очень важное познал / Теперь навсегда. /», — сказано в одном из стихотворений актера.

По словам артиста, семья поддерживает его творчество и переживает за успех спектакля.

При этом представители актера объяснили, что, рассказывая о черных временах, Петров не имел в виду Стасю, а строки о любви не посвящены жене. Все стихотворения их сборника относятся исключительно к спектаклю.

Ранее психолог объяснила, почему Александр Петров не женился на Стасе Милославской. Специалист отметила, что все дело в характере знаменитости. Петров всегда принимает эмоциональные и спонтанные решения, он больше доверяет интуиции. Не стоит думать, что внезапная свадьба была следствием психологических травм из детства или прошлых отношений.