Психолог раскрыла причину внезапной свадьбы Александра Петрова

34-летний Александр Петров еще недавно встречался со Стасей Милославской, но внезапно женился на другой женщине. Ею оказалась 22-летняя Виктория Антонова, с которой он познакомился на улице. Столь неожиданное поведение актера разобрала психолог Любовь Розенберг.

Специалист отметила, что все дело в характере знаменитости. Петров всегда принимает эмоциональные и спонтанные решения, он больше доверяет интуиции. Не стоит думать, что внезапная свадьба была следствием психологических травм из детства или прошлых отношений.

Кроме того, Розенберг рассказала, что длительные отношения без брака основаны на комфорте и согласии обеих сторон. Для мужчины не имеет значения, чего ожидает девушка, если она уже согласилась на такой вариант отношений. В подобных случаях ошибаются именно брошенные невесты, пишет StarHit.

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