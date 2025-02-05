«Может себе это позволить»: как Александр Петров заработал на роскошный дом за 80 млн рублей

Актер Александр Петров перед рождением первенца приобрел роскошный особняк на Рублевке за 80 млн рублей. Многие пользователи Сети после этого задались вопросом — откуда у звезды «Гоголя» такие деньги. А вот продюсера Сергея Дворцова новость совсем не удивила, так как ему известно, что артист зарабатывает за один съемочный день 4-5 млн рублей. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Несмотря на то, что Петров в последнее время не так часто снимается в кино как раньше, он все еще остается востребованным и одним из самых высокооплачиваемых актеров страны. Например, недавно состоялась премьера фильма «Василий», в котором Александр сыграл братьев-близнецов.

«Сейчас у Петрова все замечательно. Он является востребованным артистом. Его один съемочный день стоит порядка 4-5 млн рублей», - заявил Дворцов.

Кроме съемок в кино, Петров зарабатывает на рекламе. Его представитель рассказывал, что рекламный контракт с актером стоит 50 млн рублей. Также он выступает на поэтических вечерах, билеты на которые недешевые — от 30 до 60 тысяч рублей. Есть у Александра и корпоративы.

«Он выступает на мероприятиях, снимается в кино, поэтому я не удивлен, что он купил себе новый дом за 80 млн рублей. Он может себе это вполне позволить. Александр очень яркий, харизматичный, красивый молодой человек, его очень много девочек любят», - отметил продюсер.

Ранее стал известен пол будущего ребенка Александра Петрова.