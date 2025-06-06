Александр Пашутин прокомментировал слова Никиты Михалкова об Олесе Железняк. Об этом сообщает aif.ru.

Олеся Железняк лишилась роли в сериале из-за политической позиции. Коллега актрисы, не поддержавший ситуацию в стране, отказался с ней сниматься. Получив отказ, Олеся обрела поддержку в лице Никиты Михалкова, который осудил создателей сериала. С мнением режиссера согласился Александр Пашутин. По его мнению, те, кто работают над проектом, — «дураки и идиоты».

«Они идиоты, значит. Я бы их всех поменял. Олесю одну оставил в этом сериале, а их всех поменял. Пускай они идут побираются или улицы чистят. Понимаете, ну идиоты. Безграмотные идиоты. К сожалению, из артистов мало кто отличается умом», — высказался Александр.

Пашутин отметил, что он — выпускник Суворовского училища, поэтому разбирается в исторических и политических вопросах.

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