Актриса и телеведущая Ксения Алферова покинула Россию

В последнее время пользователи Сети довольно тщательно наблюдают за представителями отечественной эстрады и кинематографа. Все больше артистов решаются на отъезд из страны, поэтому каждая звезда, что покидает Россию, тут же вызывает у поклонников подозрения. Недавно стало известно, что актриса и телеведущая Ксения Алферова тоже решила улететь, о чем и сообщила на своей странице в социальной сети.

Артистка успокоила фанатов и рассказала, что отправилась в отпуск на Мальдивы, где побывали за январь уже многие известные личности. Ксения наслаждается солнцем, океаном и невероятной красотой природы. В личном блоге она призналась, что не видела прежде подобного «рая», и ей даже не верится, что подобное было создано самой природой.

«И так цвета соединены, и узоры, что человек не додумался бы! С любовью Землю создал, это факт! Прямо такое великолепие вокруг, везде, во всех уголках земли свое великолепие. Такая красота и гармония!», - написала Алферова.

Также актриса опубликовала фотографию в купальнике, из-за которой получила массу комплиментов от поклонников. Ее подписчики писали, что она намного красивее, чем все пейзажи вокруг. «Шикарная девушка», «Восхищаюсь вами», - оставляли свои теплые слова под постом фанаты.

Отметим, что Ксения не сообщила, полетела ли на отдых одна или же с семьей. Дочери телеведущей и актера Егора Бероева уже 15 лет, однако звездные родители предпочитают не показывать Евдокию публике. Они это обосновывают тем, что ограждают ее от негатива и лишнего внимания.

Ранее стало известно об отъезде Ларисы Гузеевой. Она сообщила, что направилась в отпуск и скоро вернется в Россию. Но недавно журналистку заметили в миграционной службе Израиля.