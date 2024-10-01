Александр Невзоров* отрекся от России перед американскими зрителями

Журналист и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров* (признан в РФ иноагентом) навсегда отрекся от Санкт-Петербурга во время концерта в США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Невзоров недавно выступил на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Перед концертом зрителей предупредили, что снимать запрещено, потому что это «опасно для жизни». Ожидалось, что на выступление придут минимум 1,3 тысячи человек, однако в зале присутствовали не больше 900 зрителей.

Во время шоу уехавший из РФ Невзоров* скандировал националистические украинские лозунги и использовал атрибутику в цветах флага Украины. Знаменитость также отметил, что не считает больше Санкт-Петербург своей родиной и не вернется «в оскверненное место».

Вдобавок экс-депутат, по словам очевидцев, назвал орденом полученный в 2022 году украинский паспорт. Русский язык, на котором вел программу, Невзоров не захотел считать собственностью России.

Стоит отметить, что в РФ семью Невзорова** (признана экстремистским объединением, деятельность запрещена на территории РФ) летом текущего года признали «экстремистским объединением», его заочно приговорили к восьми годам тюремного заключения.

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*(признан в РФ иноагентом) **(признана экстремистским объединением, деятельность запрещена на территории РФ)