Александр Маршал раскрыл детали последней встречи с Юрием Николаевым

Певец Александр Маршал побывал на прощании с Юрием Николаевым. На траурной церемонии артист рассказал о последней встрече с телеведущим.

Маршал последний раз виделся с Николаевым на дне рождения их общего друга.

«Он чувствовал себя неважно. Мы говорили о каких-то бытовых вещах: „Как дела?“, „Что делаешь?“, „Что происходит?“», — приводит слова Александра mk.ru.

По словам певца, Юрий Александрович очень был похож на его отца. Маршал также подтвердил, что телеведущий до конца своих дней не бросал курить.

Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Прощание с ним прошло 8 ноября на Троекуровском кладбище.

Напомним, певица Зара переживает за вдову Юрия Николаева Элеонору, с которой он был неразлучен на протяжении 50 лет.