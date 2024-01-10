Александр Маршал раскритиковал участников вечеринки Ивлеевой: «Детишки антихриста»

Скандальная вечеринка блогера Насти Ивлеевой вызвала большой резонанс среди общественности. Заслуженный артист РФ Александр Маршал заявил, что ему жаль звезд, которые приняли участие в данном мероприятии.

Музыкант отметил, что в мире всегда есть определенное противостояние двух сторон.

«Я верующий человек, есть Господь Бог, есть антихрист, и он работает, трудится. А вот это — детишки, некоторые из них специально делают [некоторые вещи], потому что они прекрасно понимают, что этого делать нельзя», — цитирует артиста Абзац.

Маршал добавил, что не осуждает звезд, принявших участие в скандальной вечеринке, а наоборот жалеет их. Также он отметил, что они — «несчастные люди».

В конце декабря 2023 года Ивлеева устроила «голую» вечеринку. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиту Милявскую. После мероприятия у знаменитостей начались проблемы: их стали «отменять» на отечественном ТВ и заменять на новогодних корпоративах.

Ранее мы писали о том, что на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой находился гость с инфекционным заболеванием. Подробности смотрите в этой статье.