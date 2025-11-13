Александр Маршал обратился к жителям Северной Осетии из-за угрозы срыва концерта

Певец Александр Маршал собирается 25 ноября дать концерт во Владикавказе, но выступление оказалось под угрозой срыва. Артисту припомнили конфликт 2016 года – он вышел на связь и обратился к жителям Северной Осетии по поводу давнего скандала.

Несколько лет назад в эфире федерального канала Маршал допустил некорректную, как считают жители региона, трактовку осетино-ингушских событий 1992 года. Тогда певец был ведущим авторской программы. В эфире прозвучало мнение, что вина за осетино-ингушский конфликт лежит на первой стороне.

Это вызвало волну негодования и критики как от жителей республик, так и их глав. Маршал вышел в эфир с извинениями, а канал удалил программу, вину возложили на редактора, он был уволен.

Отголоски того скандала до сих пор мешают Маршалу проводить концерты. Он обратился к осетинам в преддверие выступления и пообещал исполнить песни на их земле с максимальной отдачей.

«Да, это была ошибка. Мое желание приехать к вам с концертом есть подтверждение моего глубокого уважения к вашей земле, к вашему народу, к вашей замечательной истории и такому же настоящему. Еще раз прошу вас простить меня, простить мне эту оплошность. Я не политик, я певец», - произнес Маршал и добавил, что его композиции о мире, дружбе, любви, жизни и Родине.

