Александр Малинин ответил жене в соцсетях на призыв повернуться лицом к семье

64-летний певец Александр Малинин опубликовал в соцсетях фотографию со своей женой Эммой и взрослым сыном Фролом. Недавно последняя третья супруга исполнителя призывала его повернуться лицом к семье.

На фотографии семейство позирует на фоне пальм. Малинин положил руку на плечи сыну – на снимке все трое улыбаются.

Фотография, по всей видимости, сделана Эммой в Дубае, где сейчас находятся Малинины.

Ранее певица Ольга Зарубина заговорила о воссоединении с бывшим мужем, в браке с которым была два года. На ее провокационное заявление Эмма Малинина отреагировала фразой «Только через мой труп».

После этого нынешняя жена артиста, отдыхая с ним в Дубае, потребовала, чтобы певец повернулся лицом к семье.