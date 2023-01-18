Александр Малинин ответил жене в соцсетях на призыв повернуться лицом к семье
Александр Малинин опубликовал фотографию с женой после слов Ольги Зарубиной о воссоединении.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
64-летний певец Александр Малинин опубликовал в соцсетях фотографию со своей женой Эммой и взрослым сыном Фролом. Недавно последняя третья супруга исполнителя призывала его повернуться лицом к семье.
На фотографии семейство позирует на фоне пальм. Малинин положил руку на плечи сыну – на снимке все трое улыбаются.
Фотография, по всей видимости, сделана Эммой в Дубае, где сейчас находятся Малинины.
Ранее певица Ольга Зарубина заговорила о воссоединении с бывшим мужем, в браке с которым была два года. На ее провокационное заявление Эмма Малинина отреагировала фразой «Только через мой труп».
После этого нынешняя жена артиста, отдыхая с ним в Дубае, потребовала, чтобы певец повернулся лицом к семье.
Фото: Фото из личного аккаунта Александра Малинина