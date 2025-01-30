«Мужчина с короной на голове»: продюсер рассказал о гонорарах 66-летнего Александра Малинина

Народный артист России Александр Малинин в последнее время довольно редко появляется на публике, но о завершении карьеры в 66 лет не думает. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти», что певец по-прежнему активно выступает и берет за корпоратив около 1,7 млн рублей.

По словам продюсера, Малинин все еще пользуется спросом у заказчиков. Причем за концерт он просит не так много — сумма зависит от города, специфики мероприятия и самого организатора.

«Александр Малинин еще выступает, все у него с карьерой достаточно хорошо. Спрос есть, гонорары у него от 1-1,7 млн и выше. Нет, он не забыт», - поделился Дворцов.

Впрочем, что касается репутации — тут не все так гладко. Продюсер отметил, в звездных кругах Александра не сильно любят за его высокомерие.

«Он своенравный, очень любит себя. Не скажу, что скандальный, но есть в нем высокомерие. Он мужчина с короной на голове, будем называть это так», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее продюсер раскрыл гонорар Дмитрия Маликова.