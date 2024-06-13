«Пластика век, лазеры, макияж»: раскрыт секрет молодости жены Александра Малинина
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Супруга певца Александра Малинина Эмма в свои 62 года выглядит значительно моложе указанного в паспорте возраста. Сама женщина дает себе не более 45 и утверждает, что сохранять моложавость ей помогает лишь правильно подобранная косметика. Однако, звездный пластический хирург Сергей Свиридов объяснил сайту «Страсти», что это не так.
«Эмма Малинина действительно выглядит очень хорошо в свои 62 года. Но точно не на 45, а немного постарше. Я, как специалист, вижу все-таки факторы, выдающие ее настоящий возраст: складки на шее и в области наружных углов глаз, заостренность черт лица в целом, сглаженность скуловых бугров и подбородочного выступа наружной части брови».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как пояснил доктор Свиридов, Эмма относится к редкому типу людей, форма лица которых с возрастом не меняется несмотря на то, что происходит костная атрофия, атрофия жировой клетчатки и истончение кожи.
«При всех этих генетических данных Малинина могла выполнить пластику верхних век, бесшовную трансконьюктивальную пластику нижних век, но основное, что ей дает молодой свежий вид — это косметологические аппаратные и инъекционные косметологические методы».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам специалиста, кожа у всех людей с возрастом теряет свою эластичность, появляются мелкие морщины, сосуды, пигментация и расширяются поры. Свиридов также рассказал, какие именно косметологические процедуры могут быть верными помощниками жены Александра Малинина в сохранении ее красоты.
«Это может быть сфокусированный безоперационный SMAS-лифтинг, радиолифтинг, фототерапия, лазеры. Скорее всего, Эмма применяет различные косметологические, аппаратные методики в сочетании с увлажняющими и отбеливающими кремами, которые придают коже эффект бархатистости. И, конечно, лицо Малининой может казаться более молодым с помощью качественно выполненного макияжа».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, по мнению Свиридова, Эмма прибегла к SPRS –терапии. Это технология выращивания своих собственных фибробластов. При этом, она могла их законсервировать еще 20-25 лет назад и до сих пор ими пользоваться. Это достаточно сложная процедура. Как пояснил врач, у человека из-за уха берется небольшой кожный лоскуток и в течение долгих лет из него можно получать активные формы фибробластов – клеток кожи, которые синтезируют коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.