«Пластика век, лазеры, макияж»: раскрыт секрет молодости жены Александра Малинина

Кроме того, по мнению Свиридова, Эмма прибегла к SPRS –терапии. Это технология выращивания своих собственных фибробластов. При этом, она могла их законсервировать еще 20-25 лет назад и до сих пор ими пользоваться. Это достаточно сложная процедура. Как пояснил врач, у человека из-за уха берется небольшой кожный лоскуток и в течение долгих лет из него можно получать активные формы фибробластов – клеток кожи, которые синтезируют коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.