Александр Олешко заявил об отказе играть в спектакле мужа Собчак Константина Богомолова

Актер Александр Олешко известен не только в кинематографе и на телевидении, но и в театре. На сцене он воплощает самые разные образы, из-за чего часто зрители и коллеги удивляются его «перерождениям». Однако сыграть он готов далеко не в каждой постановке. Так, от предложения о сотрудничестве с режиссером Константином Богомоловым артист бы отказался.

В эксклюзивном интервью порталу «Страсти» Александр признался, что предпочитает классический театр, в котором нет никаких перегибов. А то, что делает супруг телеведущей Ксении Собчак, ему совсем не близко, поэтому он бы не согласился играть в его постановках.

«Я предпочитаю играть в тех спектаклях, где нет никаких перегибов, недостойности, пошлостей. Таким образом я создаю свою маленькую чистую Вселенную. Конечно, хочется, чтобы театр был нравственным, культурным, особенным. Но не везде это удается. Наверное, просто время такое сейчас. Главное, как человек в этом времени распределяется: позволяет себе стать плохим и жестким или нет? Вот я не позволяю», — отметил Александр Олешко.

Также актер подчеркнул, что не может выбрать между театром и кино. По его словам, это совершенно разные сферы, которые невозможно сравнивать. Именно поэтому Александр предпочитает не сосредотачиваться на чем-то одном: если он устает от сцены, то идет в кино или на телевидение, и наоборот.

«В кино твой зритель – это режиссер и съемочная группа. А в театре, вам все скажут, есть энергия зрителей, их дыхание, беспокойство или волнение. И там есть возможность всем этим процессом руководить. При работе над фильмом же можно лишь предугадывать какие-то вещи, но подчиняться полностью режиссеру, — поделился Александр. — Поэтому, когда устаю от театра, я иду работать на телевидение, в кино. У меня настолько разнообразная жизнь, что мне не надоедает то, чем я занимаюсь, тем более, что я всегда могу переключиться».

Полное интервью с Александром Олешко о новых проектах, секрете «вечной молодости» и возвращении в «Папины дочки» читайте на сайте «Страсти».