Александр Лазарев-младший хочет устроить дочь-актрису в Театр Российской армии. Об сообщает журнал «Караван историй».

Александр Лазарев-младший стал главным режиссером Театра Российской Армии. После своего назначения Александр решил обновить актерский состав. Более того, он не скрывает желания поработать с мамой Светланой Немоляевой и дочкой Полиной.

«Маму жалко, у нее семь постановок в репертуаре Театра Маяковского. А у Полины — девять. Но ее-то я бы выцепил с удовольствием. Правда, она сейчас увлечена кино. Написала еще один, очень неожиданный сценарий на восемь серий. Как вообще ей в голову могла прийти эта тема — просто удивляюсь», — высказался артист.

Александр отметил, что при выборе актеров для него важны личные взаимоотношения. Ему нужно, чтобы у артиста и режиссера был «контакт», иначе он не сможет сыграть свою роль.

«Есть такие примеры: вроде, человек сто процентов внешне и по темпераменту подходит на определенную роль, а нормального контакта у них с режиссером нет, и ничего не получается. Или получается, но с такой болью, с таким трудом и скрежетом, что просто теряет смысл», — резюмировал Александр.

Ранее Лазарев-младший высказался об увольнении 67 актеров. Подробности читайте в этой новости.